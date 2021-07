Vụ nâng khống giá thiết bị ở Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 3 bị can

Ngày 2.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các bệnh viện trên địa bàn, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can nguyên là tổng giám đốc và thẩm định viên của Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu (trụ sở tại Hà Nội).

Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Tâm (32 tuổi), Nguyễn Văn Trung (37 tuổi) và Đỗ Thị Thương (32 tuổi, cùng ngụ tại TP.Hà Nội). Trong số này, 2 người bị bắt tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu đã cung cấp chứng thư thẩm định giá cho bà Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, để thực hiện việc nâng khống giá bộ thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp, bán cho 5 bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 8.2018 đến cuối năm 2019, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do bà Hoa làm giám đốc mua 5 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam (trụ sở tại TP.Hà Nội) với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng (1 bộ máy giặt, máy sấy có giá từ 500 - 550 triệu đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).