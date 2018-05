Vụ CSGT bị tố đạp ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Liên quan đến vụ cán bộ CSGT H.Thới Bình bị tố đạp vào ngực người dân , ngày 8.5, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã tiến hành kiểm điểm, xử lý một số cán bộ Công an H.Thới Bình.

Đại tá Trương Ngọc Danh cũng thông tin thêm, tổ công tác tuần tra kiểm soát đêm xảy ra vụ việc (15.1) của CSGT H.Thới Bình có sai, tuy nhiên việc kiểm tra, chỉ đạo xử lý lại không cương quyết, dẫn đến kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Theo đại tá Danh, sau khi xác minh, thanh tra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm xử lý theo quy định đối với một số cán bộ Công an H.Thới Bình.

Cụ thể, Trưởng Công an H.Thới Bình bị kiểm điểm rút kinh nghiệm; Phó trưởng Công an huyện phụ trách lĩnh vực giao thông, trật tự bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì lực lượng làm nhiệm vụ có những sai sót nhưng không xử lý kịp thời, để dư luận không tốt và không báo cáo kịp thời về Công an tỉnh. Kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018 đối với ông Nguyễn Thành Phước, Đội trưởng Đội CSGT H.Thới Bình. Ông Phước cũng bị điều động sang làm nhiệm vụ khác ngoài lực lượng CSGT.

Kiểm điểm, hạ bậc thi đua năm 2018 đối với ông Trần Hoàng Anh, cán bộ Đội CSGT H.Thới Bình. Ông Anh có tham gia tổ công tác và chưa làm hết chức trách của mình.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Triệu Phú, ông Lâm Quốc Bình (cùng là cán bộ Đội CSGT H.Thới Bình), cũng nằm trong tổ công tác.

Đại tá Trương Ngọc Danh cho biết thêm Công an tỉnh cũng đã thông báo đến toàn lực lượng CSGT trong tỉnh rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng này.

Liên quan đến vụ việc này, đại úy Trần Hoàng Huy , cán bộ Đội CSGT H.Thới Bình, người bị tố đạp vào ngực dân, cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác sang Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (thuộc Công an H.Thới Bình).

Như Thanh Niên thông tin, đêm 15.1, sau khi nhậu với bạn, ông Bùi Văn Giang (39 tuổi, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, H.Thới Bình) điều khiển xe máy về nhà thì thấy CGST phía trước nên dừng xe trên cầu Kênh 6 (xã Tân Bằng). Sau đó, ông Giang đến gặp lực lượng tuần tra để xin... dẫn bộ qua chốt kiểm tra nhưng không được CSGT đồng ý. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn đối với ông Giang.

Lúc này, đại úy Trần Hoàng Huy đang ngồi trên ghế cầm máy quay để ghi hình. Ông Giang tiến về phía đại úy Huy nói lớn tiếng và dùng tay trái gạt tay phải (tay đại úy Huy cầm máy quay - PV) để xem bảng tên của đại úy Huy.

Theo thông báo giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Cà Mau, ông Giang chạy xe máy từ quán nhậu đến cầu Kênh 6 khi trong người có rượu bia. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Giang là 0,546 mg/1 lít khí thở nên tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện của ông này là đúng quy định.