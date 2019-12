Vụ Nhật Cường: Bắt tạm giam Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội

Ngày 28.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hà Nội, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Tứ (54 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), trước khi được điều động làm Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội đã nhiều năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hà Nội.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường có liên quan đến một số gói thầu thực hiện tại Sở Kế hoạch- Đầu tư TP.Hà Nội do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) trúng thầu. Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện từ năm 2016. Gói thầu này có giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ do ông Nguyễn Văn Tứ với tư cách là Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội ký phê duyệt.

Liên quan đến gói thầu này, hồi cuối tháng 11, C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư TP.Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch- Đầu tư TP.Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, cũng về tội danh nêu trên.

Ngoài ra C03 cũng ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Bùi Quang Huy , Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và là đại diện pháp luật Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, hồi tháng 5, C03 đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn. C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới

Như Thanh Niên phản ánh, Công ty Nhật Cường là doanh nghiệp còn khá non trẻ nhưng thời gian gần đây đã trúng hàng loạt gói thầu lớn tại các Sở, ngành của TP.Hà Nội. Cùng với hành vi buôn lậu, C03 xác định Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Ngoài ra, bị can này còn bị xác định câu kết với các cán bộ của một số cơ quan Nhà nước của Hà Nội thực hiện các hành vi gian dối trong đấu thầu để trúng các dự án có giá trị.