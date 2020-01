Vụ Nhật Cường: Khởi tố, bắt giam, truy nã 4 trưởng ngành hàng điện thoại cũ

Liên quan đến đại án Nhật Cường , ngày 22.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng và Đỗ Văn Hùng, đều là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường, về tội buôn lậu