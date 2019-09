Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị Interpol truy nã đỏ toàn thế giới

Ngày 18.9, trả lời báo chí tại họp báo sau lễ khai mạc Hội nghị Tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 39 diễn ra tại Hà Nội, trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết sau khi cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt Công ty Nhật Cường , đóng tại Hà Nội) đã trốn khỏi nơi cư trú, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đồng thời đề nghị Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) hỗ trợ truy bắt, đưa vào danh sách truy nã đỏ.

Bộ Công an cũng đề nghị các nước ASEAN truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về VN để xử lý.

Truy nã “đại gia” Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường - Video tư liệu

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188, bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221, BLHS năm 2015.

Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can, Bùi Quang Huy không có mặt tại nơi cư trú. Trong vụ án này, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố 10 bị can khác về các tội danh trên, trong đó 8 bị can đã bị bắt tạm giam.

Cũng tại cuộc họp báo trên, trung tướng Vệ khẳng định, tại VN chưa có khủng bố. Trước đó, một vài vụ việc xảy ra tại Đồng Nai, hay gần đây vụ nổ bom thư tại chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) chỉ ở mức giải quyết tư thù cá nhân, chưa phải là khủng bố. Tuy nhiên, VN vẫn phải đề phòng. Theo trung tướng Vệ, VN chưa có tội phạm khủng bố và các nước ASEAN cũng chưa đề nghị VN truy bắt đối tượng khủng bố nào. Chỉ có các tội phạm hình sự, kinh tế trốn ở nước ta và chúng ta phối hợp với ASEANAPOL, Interpol bắt giữ.

Trả lời về những dự kiến đề xuất của VN tại hội nghị, trung tướng Vệ cho biết, các cuộc làm việc song phương sẽ theo nguyên tắc chung, còn những đề xuất riêng sẽ diễn ra trong các cuộc làm việc song phương. Ví dụ, sau khi kết thúc hội nghị lần này, VN sẽ họp bàn với phía Singapore để đề xuất những vấn đề liên quan đến việc rửa tiền của Phan Sào Nam, Phan Văn Anh Vũ ( Vũ “nhôm” ).

ASEANAPOL lần thứ 39 diễn ra trong hai ngày 18 - 19.9 tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện các ban, ngành T.Ư; lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Interpol; đại diện Hiệp hội ASEAN... và hơn 300 đại biểu cảnh sát 10 nước ASEAN. Hội nghị lần này sẽ thống nhất việc bổ nhiệm Giám đốc Chương trình kế hoạch và Giám đốc Dịch vụ cảnh sát, Ban Thư ký ASEANAPOL nhiệm kỳ 2020 -2021 và thông qua tư cách quan sát viên ASEANAPOL. Đồng thời, Tư lệnh Cảnh sát 10 nước ASEAN sẽ ký kết thông cáo chung của Hội nghị ASEANAPOL 39, khẳng định các nội dung hợp tác mà ASEANAPOL sẽ tập trung thực hiện trong năm 2020.