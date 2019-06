Vũ ‘nhôm’ cùng 2 cựu tướng công an hầu tòa vụ thâu tóm đất công

Phiên phúc thẩm được mở từ 8 giờ sáng nay , 10.6, tại trụ sở TAND cấp cao tại Hà Nội. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Tổng cục Tình báo; Phan Hữu Tuấn, cựu trung tướng, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an, được đưa đến tòa bằng xe bít bùng.

Cả 3 bị cáo này hiện đang là các bị án trong một số vụ án khác.

Tại phiên tòa này, cả 3 cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mặc dù vừa di chuyển quãng đường hàng ngàn ki lô mét, song tại phiên tòa sáng nay, Vũ “nhôm" có thể trạng tốt, bị cáo này tươi tỉnh vẫy chào một số người quen.

Cũng theo quan sát, hai bị cáo còn lại trong vụ án này là Bùi Văn Thành (60 tuổi) và Trần Việt Tân (64 tuổi), cùng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an được tại ngoại, đến tòa phúc thẩm bằng phương tiện cá nhân. Tại phiên tòa này, 2 bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 5 năm, Phan Hữu Tuấn 5 năm tù, Bùi Văn Thành 30 tháng tù và Trần Việt Tân 36 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng Công an, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an, từ năm 2009. Vũ “nhôm” cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, là các đơn vị mang danh nghĩa tổ chức bình phong của Bộ Công an.

Từ năm 2009 - 2016, căn cứ vào tờ trình và đề xuất của Vũ "nhôm", các bị cáo là người có chức vụ quyền hạn trong vụ án đã trình Bộ Công an thông qua nhiều văn bản, đề nghị UBND TP HCM, Đà Nẵng cho công ty bình phong được nhận quyền sử dụng 7 khu đất công sản với tổng diện tích 6.700 m2 nhà và 26.800 m2 đất, trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.