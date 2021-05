Vụ nữ diễn viên lộ clip 'nóng': Công an có được thu điện thoại, lấy mật khẩu?

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về 2 đoạn clip "nóng" liên quan đến nạn nhân được cho là một nữ diễn viên. Nạn nhân của vụ lộ clip "nóng" đã có đơn trình báo, cho rằng những hình ảnh riêng tư đã rò rỉ sau khi bị Công an P.Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) kiểm tra hành chính, thu điện thoại, còn yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, trong đó có cả lực lượng an ninh mạng.