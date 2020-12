Vụ 'nữ sinh bị đánh giữa đường ở Biên Hòa': Xác minh bất ngờ từ công an

Liên quan đến vụ " nữ sinh bị đánh giữa đường ở Biên Hòa ", trong tối 27.12, Công an P.Hố Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã xác minh, đồng thời làm việc với những người có liên quan.

Theo đó, hai người phụ nữ "đánh nữ sinh" xuất hiện trong clip lan truyền trước đó thực chất cũng chỉ là 2 cô bé cùng 14 tuổi (cùng ngụ TP.Biên Hòa).

Làm việc với công an, cả 2 em này khai nhận trước đó khoảng một tuần, đang khi chơi ở nhà thờ Phúc Lâm (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn với 2 "nạn nhân" (14 tuổi và 12 tuổi).

Nguyên nhân mâu thuẫn là do "bị nhìn đểu và chạy xe nẹt pô". Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Chiều ngày 23.12, 2 bên ra chỗ hẹn và xảy ra vụ ẩu đả. Vụ việc được một người quay lại, đăng lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi làm việc với công an, các em đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm; về phía nạn nhân bị đánh có bị thương tích nhẹ, gia đình cũng không có yêu cầu bồi thường hay xử lý.

Theo Công an P.Hố Nai, trong 4 người kể trên, chỉ có một em là nữ sinh , 3 em còn lại đã nghỉ học. Hiện Công an P.Hố Nai tiếp tục xác minh những người có mặt trong clip "nữ sinh bị đánh" nhưng không can ngăn, để làm việc, giáo dục tránh xảy ra những sự việc như trên.