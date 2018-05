Vụ ô tô vượt 3 chốt CSGT rồi lao xuống vực: Chỉ tạm giữ xe, không có cơ sở giữ người

Chiều 9.5 tại công trình khách sạn The Blues (ngã tư Lê Duẩn -Ngô Gia Tự, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lại xảy ra tai nạn công trình khiến khu vực này mất điện.

Ngày 9.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, mưa kèm giông lốc, mưa đá đã xảy ra tại nhiều tỉnh phía bắc.

Ngày 9.5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Ngọc Trung, Lê Trần Thanh Lực và Nguyễn Thanh An (ảnh, từ trái qua, cùng 17 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ án giết người theo thẩm quyền.