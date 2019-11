Vụ Quân 'xa lộ' bị chém tử vong: Mâu thuẫn trong kinh doanh

Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã bắt 6 nghi phạm trong băng nhóm chém chết ông Mai Văn Quân (biệt danh Quân “xa lộ”, Quân “khùng”, 54 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức).

Các nghi phạm gồm: Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung (đều ngụ TP.HCM). Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong kinh doanh

Theo PC02, khoảng 23 giờ 10 ngày 4.11, trong lúc đứng trước một quán karaoke tại đường Khổng Tử (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) để chờ ra về, ông Quân bị khoảng 20 người dùng hung khí tấn công. Ông Quân dùng dao tự chế chống trả, bỏ chạy vào hầm xe quán karaoke nhưng bị chém gục và được đưa đến bệnh viện.

Đến rạng sáng 7.11, ông Quân tử vong. Công an Q.Thủ Đức phối hợp Công an TP.HCM điều tra , truy bắt được 6 nghi phạm trên.

Chiều 8.11, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã khen thưởng cho Phòng PC02, Công an Q.Thủ Đức và Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất về thành tích điều tra, truy xét, khám phá nhanh vụ án này.