Vụ sập tường 7 người chết: Truy tố 3 cán bộ Ban Quản lý KCN Vĩnh Long

Chiều 3.11, tin từ Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển sang TAND cùng cấp đề nghị xét xử nhiều bị can trong vụ sập tường làm 7 người chết tại Công ty TNHH BoHsing (tọa lạc KCN H.Long Hồ, Vĩnh Long) xảy ra ngày 15.3.2019.

Trước đó, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận Cơ quan CSĐT đã khởi tố 3 cán bộ, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng , do liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng đang thi công tại Công ty TNHH BoHsing xảy ra ngày 15.3.2019, gồm: Lê Phước Thiện (Phó ban), Trương Văn Tuấn (Trưởng phòng Quản lý quy hoạch xây dựng cơ bản và môi trường) và Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố 4 bị can khác, gồm: Đặng Sử Quân (ngụ Thanh Hóa, Phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành), Dương Thanh Phong (ngụ Long An, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An) và Trần Quan Trừ (ngụ Long An, kỹ sư). Cả 4 bị can này bị cáo buộc về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Sập tường công trình, 7 người tử vong

Theo kết luận điều tra, ngày 15.10.2018, Công ty TNHH BoHsing thuê Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Công trình này được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long cấp phép xây dựng. Sau khi ký hợp đồng, Quân thuê Trừ thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế theo quy định. Quân cũng thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế.

Công trình được khởi công, Công ty TNHH BoHsing nhờ Quân thuê thẩm tra thiết kế nên Quân nhờ Trừ làm thủ tục thẩm tra thiết kế. Trừ làm hết các thủ tục, hồ sơ thẩm tra thiết kế rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ. Khoảng 10 giờ ngày 15.3.2019, trong lúc công trình đang xây dựng thì một bức tường lớn bất ngờ bị sập, ngã ra bên ngoài khiến 6 công nhân tử vong tại chỗ , 1 người tử vong sau đó tại bệnh viện.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng có văn bản báo cáo nêu ra nhiều sai phạm sơ đẳng ở công trình này dẫn đến sự cố sập tường đặc biệt nghiêm trọng. Báo cáo cũng nêu rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức gồm: Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long, chủ đầu tư là Công ty BoHsing và các đơn vị tham gia thi công công trình.