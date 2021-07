Vụ thuốc giả tại VN Pharma: Chưa đủ điều kiện xử lý hình sự cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ngày 16.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án " Nguyễn Minh Hùng , Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế ", đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 13 bị can có liên quan.

Trong số này, bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma ; Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C và 7 người khác bị đề nghị truy tố về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Các bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế); Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược); và Lê Đình Thanh, công chức Cục Hải quan TP.HCM, bị đề nghị truy tố về “tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược), bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồi tháng 3, Cơ quan an ninh điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án nhưng sau đó Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Tương tự như bản kết luận ban hành trước đó, kết luận điều tra bổ sung khẳng định việc đề nghị truy tố đối với 13 bị can trong vụ án là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với Võ Mạnh Cường để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỉ đồng nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

Để xảy ra việc trên nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý dược. Trong đó, bị can Nguyễn Việt Hùng với chức trách là Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, phụ trách Phòng Đăng ký thuốc và là Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc của Bộ Y tế, đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, rà soát kỹ biên bản thẩm định, đồng ý đưa ra 2 loại thuốc ra để Hội đồng xét duyệt, cấp đăng ký thuốc là vi phạm quy chế hoạt động của Hội đồng, dẫn đến các loại thuốc này được cấp số khi hồ sơ không đảm bảo theo quy định và bị VN Pharma sử dụng số đăng ký của 2 loại thuốc này để nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ đưa vào Việt Nam tiêu thụ, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy đã có hành vi lợi dụng quyền hạn được giao, tự ý thẩm định lại hồ sơ 2 loại thuốc, tự ý tẩy xóa, thay đổi kết quả đánh giá đề xuất của tiểu ban pháp chế từ “không cấp sổ đăng ký” sang “bổ sung hồ sơ. Hành vi của bà Thủy đã tạo điều kiện cho 2 loại thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 được cấp số đăng ký không đúng quy định.

Theo yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế trong việc để các thuốc mang nhãn hiệu Heathl 2000 Canada được cấp số đăng ký lưu hành và cấp quota nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể là trách nhiệm của ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế khi đó. Kết luận điều tra xác định, ông Cao Minh Quang, với vai trò là chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc, người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký thuốc, có trách nhiệm liên đới trong việc để 2 loại thuốc được cấp số không đúng quy định. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với ông Cao Minh Quang.

Trong vụ án này, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Lê Xuân Khang nhưng đã bỏ trốn và xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7.2014. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đã đề nghị Bộ Tư pháp Canada dẫn độ Nguyễn Lê Xuân Khang nhưng đến nay chưa có kết quả.

Hồ sơ vụ án cho biết, Nguyễn Lê Xuân Khang là người đã cung cấp hồ sơ, giấy tờ giả cho các công ty Coupha và Vimedimex gồm: FSC của từng loại thuốc do Bộ Dịch vụ công Chính phủ Canada cấp và GMP của nhà máy sản xuất Health 2000 Canada do Bộ Y tế Canada cấp để 2 doanh nghiệp này đứng tên xin cấp visa cho 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Khang là người đã trực tiếp thỏa thuận bán 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada với gần 1.600.000 hộp thuốc tổng trị giá 4,7 triệu USD, tương đương 98 tỉ đồng cho 5 doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam thông qua 37 hợp đồng.

Các hợp đồng này đã ký với Health 2000 và các công ty nước ngoài đã được Cục Quản lý dược cấp giấy phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam, cụ thể Codupha ký 9 hợp đồng, Vimedimex ký 17 hợp đồng, CPC1 ký 3 hợp đồng, Đại Nam ký 6 hợp đồng và VN Pharma ký 2 hợp đồng.

Ngoài ra, bị can Khang đã cung cấp con dấu bất hợp pháp có nội dung "HEALTH 2000 INC.H2K" cho Võ Mạnh Cường để sử dụng đóng trên các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.