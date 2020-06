Vụ thuốc ung thư giả ở VN Pharma: Khởi tố thêm phó cục trưởng Cục quản lý dược

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; và Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng , quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cả 2 bị can này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cuối tháng 12 năm ngoái, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (43 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội), Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.