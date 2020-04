Vụ tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín tử vong: Người nhà đề nghị điều tra

Lấy lời khai những người liên quan Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai của ông N.Đ.Tr và một số người liên quan để làm rõ vụ việc TS-LS Bùi Quang Tín tử vong. Theo đó, trưa cùng ngày, ông T.V.D (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế của một trường ĐH) mời 8 đồng nghiệp công tác ở ĐH đến ăn trưa tại căn hộ tầng 14 chung cư New Saigon, trong đó có LS Tín. Trong khi ăn cơm, một số người có uống 12 chai bia và 3 chai rượu. Hơn 15 giờ, bữa ăn kết thúc và mọi người lần lượt ra về, riêng LS Tín và ông N.Đ.Tr ở lại căn hộ. Khoảng 17 giờ, chủ căn hộ có hẹn với bạn cần ra ngoài, nên dặn dò hai đồng nghiệp ở lại khi nào về thì khóa cửa. ­­Lúc này, trong căn hộ chỉ còn LS Tín và ông N.Đ.Tr ở lại. Ông T.V.D cho biết trên đường đi thì ông N.Đ.Tr gọi điện báo có chuyện không hay nên quay trở lại thì mới biết nạn nhân Tín tử vong do rơi từ tầng 14 xuống. Làm việc với cơ quan công an, ông N.Đ.Tr cho biết ông và LS Tín nói chuyện rồi nằm nghỉ tại ghế salon của căn hộ. Một lúc sau, nạn nhân đứng dậy nói ra về. Ông N.Đ.Tr khuyên LS Tín nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón, nhưng nạn nhân từ chối. Sau đó, đang nằm nghỉ thì nghe tiếng động lớn ở khu vực giếng trời nên ra kiểm tra. Theo ông Tr., do đã uống rượu bia nhiều và mắt bị cận nên không nhìn thấy phía dưới. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã gọi cho chủ căn hộ quay về. Ngọc Lê