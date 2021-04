Vụ trục lợi chính sách ở Trà Vinh: Truy tố 17 bị can

Liên quan đến vụ trục lợi chính sách ở Trà Vinh (Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh), ngày 27.4, đại diện TAND tỉnh Trà Vinh xác nhận cơ quan này đã nhận đủ hồ sơ truy tố 17 bị can từ Viện KSND cùng cấp. Tòa đang trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án “vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.Trà Vinh.

Trong 17 bị can bị Viện KSND tỉnh Trà Vinh truy tố, có 7 người nguyên là cán bộ công tác tại UBND TP.Trà Vinh và đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý, trong đó có ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh; ông Trần Trường Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và 5 cán bộ khác công tác ở Phòng TN-MT TP.Trà Vinh gồm: Lê Hữu Lễ, Nguyễn Văn Chiến (nguyên Trưởng phòng) Lý Kiến Trung (nguyên Phó trưởng phòng), Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa (nguyên chuyên viên).

Bị can Trần Trường Sơn bị bắt tại nhà khi đang đương chức Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh. ẢNH: BẮC BÌNH

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Trà Vinh cũng truy tố các bị can là “cò đất”, gồm: Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chức, Lê Hoàng Anh, Trầm Ngọc Long (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV Ngọc Long) và 5 bị can khác.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 - 2018, bị can Thạnh, Trường Sơn, Chiến, Lễ, Trung, Thanh Sơn và Nghĩa thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái quy định từ 65 - 100% theo các Quyết định 117, 118 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Trà Vinh nên đã tạo điều kiện cho người không thuộc diện hưởng chính sách và “cò đất” lợi dụng chính lợi dụng chính sách ưu đãi để trục lợi.

Ông Diệp Văn Thạnh với vai trò của thủ trưởng của UBND TP.Trà Vinh, dù đã nghe thuộc cấp báo cáo nhiều lần về các vụ trục lợi chính sách từ cấp dưới nhưng vẫn không chấn chỉnh mà tiếp tục ký ban hành các công văn, hồ sơ để các đối tượng khác trục lợi chính sách.

Tính đến 2018, bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất tổng cộng 704 hồ sơ với số tiền miễn giảm gần 120 tỉ đồng. Trong đó, bị can Thạnh và Sơn trực tiếp ký 303 hồ sơ sai so với quy định miễn giảm gây thất thu ngân sách nhà nước gần 70 tỉ đồng.

Các bị can là cán bộ thuộc Phòng TN-MT TP.Trà Vinh đã câu kết với “cò đất” và các chủ đất làm thủ tục khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo chế độ miễn, giảm gây thất thoát cho nhà nước với vai trò đồng phạm.

'Cò đất' Trần Mười ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, bị can Trần Mười thực hiện 49 hồ sơ, thiệt hại hơn 13 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 575 triệu đồng; Trần Thanh Vũ thực hiện 11 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Huỳnh Công Chúc thực hiện 20 hồ sơ, thiệt hại hơn 6,4 tỉ đồng, hưởng lợi 64 triệu đồng; Lê Hoàng Anh thực hiện 8 hồ sơ, thiệt hại hơn 2,3 tỉ đồng.

Dự kiến, trong tháng 6.2020, vụ án trục lợi chính sách ở Trà Vinh sẽ được TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai.