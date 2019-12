Vụ trường đua ngựa 140 triệu USD: Giải quyết khiếu nại kiểu 'sớm nắng chiều mưa'

Ngày 19.4.2019, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) ban hành văn bản thông báo số 103 cho biết đã nhận được đơn khiếu nại về việc thi hành án liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tại dự án phát triển khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa ở Long An của Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Sau khi xem xét, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thụ lý giải quyết đơn khiếu nại này. Văn bản thông báo cũng được gửi tới Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và VKSND Tối cao để phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, đến ngày 18.12 vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự lại ban hành văn bản số 4245 cho biết cơ quan này không có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, và đã ra văn bản thông báo thu hồi thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại nêu trên.

Những diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp này cho thấy, cách chỉ đạo giải quyết nhiều mâu thuẫn, đùn đẩy của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án Long An đã gây ra dư luận trái chiều, khiến vụ tranh chấp tiếp tục kéo dài từ năm 2013 cho đến nay, gây thiệt hại cho chủ đầu tư và tỉnh Long An.

Như Thanh Niên phản ánh, Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát được UBND tỉnh Long An giao đất thực hiện dự án phát triển khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa quy mô 500 ha, trên địa bàn 2 xã của huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, với tổng mức đầu tư lên tới 140 triệu USD.

Năm 2007, Công ty Hồng Phát ký “Thoả thuận khung” với Công ty China Policy Limited (CPL) và dự định ký kết một hợp đồng thành lập công ty liên doanh để thực hiện dự án. Trong đó, Công ty Hồng Phát góp vốn 30% bằng giá trị quyền sử dụng đất, Công ty CPL góp 70% vốn bằng tiền mặt.

Do tranh chấp nên 2 bên khởi kiện đến Hội đồng trọng tài thuộc Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Ngày 25.4.2013, VIAC ra phán quyết trọng tài yêu cầu hai bên tiếp tục thực hiện thoả thuận khung và sẽ thành lập “Công ty liên doanh”.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khiến các bên đương sự gửi đơn khiếu nại lên nhiều cơ quan trung ương, nhưng việc tháo gỡ của các đơn vị chức năng tiếp tục gặp nhiều vướng mắc và gây ra các khiếu nại phức tạp.

Để tổ chức thi hành án theo quyết định của VIAC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An ban hành văn bản số 525/2017 ngày 18.9.2017 gửi Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Long An) yêu cầu không cho đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng (không cho thế chấp, bảo lãnh) đối với 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát.

Việc phong tỏa này sau đó đã bị Tổng cục Thi hành án dân sự “tuýt còi” với lý do việc thành lập công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của 2 bên, cơ quan nhà nước không thể can thiệp. Đồng thời, đối chiếu quy định tại khoản 4 điều 69, điều 71 luật Thi hành án dân sự 2014 thì cơ quan thi hành án không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản