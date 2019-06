Vũ trường New Phương Đông lớn nhất Đà Nẵng bị xử phạt

Ngày 11.6, UBND Q.Hải Châu cho biết liên quan vụ phát hiện dân chơi ma túy ở vũ trường New Phương Đông , quận vừa xử phạt vũ trường này 88 triệu đồng vì rượu lậu và các vi phạm khác.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND Q.Hải Châu ký, Công ty TNHH Hữu Thanh (20 Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa làm người đại diện pháp luật), chủ sở hữu vũ trường New Phương Đông (cùng địa chỉ trên) bị phạt tổng cộng 88 triệu đồng.

Trong đó, phạt 60 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, cụ thể là rượu lậu, tịch thu 25 chai rượu ngoại các loại để tiêu hủy; phạt 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và tịch thu 35 dụng cụ sử dụng shisha ; phạt 20 triệu đồng vì kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

Ảnh: Văn Tiến 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông bị Công an Q.Hải Châu phát hiện

Công ty TNHH Hữu Thanh cũng đã chấp hành nộp phạt.

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 20.5, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an Q.Hải Châu ập vào vũ trường lớn nhất TP.Đà Nẵng New Phương Đông, đưa gần 200 người về kiểm tra, trong đó có 75 dân chơi có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy, tạm giữ nhiều rượu, shisha không rõ nguồn gốc.