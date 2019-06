Vụ truy sát 3 cha con gây chấn động Quảng Nam: Khởi tố nhóm côn đồ

Chiều 23.6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ án nhóm côn đồ truy sát 3 cha con gây chấn động ở làng quê Quảng Nam , cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “giết người”.