Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nói gì về vụ 3 cha con bị truy sát?

tin liên quan Truy sát 3 cha con chỉ vì 'mùi hôi chuồng heo': Thảm kịch tình làng nghĩa xóm Ngày 17.6, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Liên quan đến vụ nhóm nghi can sử dụng hung khí đến tận nhà truy sát 3 cha con khiến người cha tử vong và 2 con trai bị thương xảy ra vào chiều tối 14.6, ông Cường cho rằng vụ việc diễn ra tại xã Tam Thăng chỉ từ mâu thuẫn xóm giềng, liên quan đến cái chuồng heo, mà gây ra hậu quả hết sức đau lòng. Ông Cường đặt câu hỏi về trách nhiệm của đoàn thể, ban công tác mặt trận, chính quyền ở đây ra sao mà để xảy ra vự việc như vậy? "Vụ án truy sát tại Tam Thăng cũng từ xích mích nhỏ, tình làng nghĩa xóm với nhau nhưng lại để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy, dẫn đến kết cục hết sức đau lòng", ông Cường nói. Theo ông Cường, ngay trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã có " xã hội đen ", có cho vay nặng lãi , cần xử ngay, xử nghiêm và phải làm quyết liệt, không thể để băng nhóm hoạt động kiểu này tồn tại được, gây bất ổn cho xã hội. "Phải xử lý quyết liệt, không để tái diễn nữa", ông Cường nhấn mạnh.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Chiếc xe máy hiệu SH nhóm côn đồ gây án xong bỏ lại

Chiều 17.6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự; đồng thời đang củng cố hồ sơ đối với 5 nghi can để tiến hành khởi tố bị can về tội “giết người”.

Cũng theo đại tá Dũng, hiện tại đang tạm giữ hình sự 5 nghi can và đang truy bắt những người khác liên quan đến vụ án mạng.

Trước đó, lúc 2 giờ ngày 16.6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ), nghi phạm đã trực tiếp gây ra cái chết và gây thương tích đối với cha con ông Phạm Hồng Văn.

Sau khi gây án, Công trốn nhiều nơi ở Quảng Nam rồi rời khỏi địa bàn, khi quay về TP.Tam Kỳ thì bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Công đã nhận tội và chỉ nơi vứt cây kiếm dùng gây án.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Chuồng heo của gia đình ông Mười gây ô nhiễm là nguyên nhân gây ra vụ truy sát

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ 16 - 18 giờ ngày 14.6, một nhóm người 3 lần mang hung khí đến nhà ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) truy sát. Hậu quả, ông Văn tử vong, 2 con trai ông là Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) và Phạm Ngọc Phát (26 tuổi) bị thương nặng. Hiện anh Phát vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.