Triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi tại TP.HCM

ẢNH: N.L Phạm Ngọc Hùng cầm đầu đường dây Ngày 10.6, Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm có tổ chức (Đội 2) - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi tại Q.Phú Nhuận do Phạm Ngọc Hùng (43 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Đội 2 phối hợp cùng Công an Q.Phú Nhuận ập vào kiểm tra hành chính căn nhà trong hẻm Huỳnh Văn Bánh (P.15, Q.Phú Nhuận).

Cơ quan công an phát hiện Hùng, vợ Hùng là Trần Tuyết Vân (40 tuổi), Ngô Hoàng Hiên (26 tuổi, ngụ Hà Nam), Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Tiến Toàn (26 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên) đang cư ngụ trong căn nhà này.

Thấy công an, nghi can Vân định phi tang 6 bịch nilon chứa viên ma túy, 0,5 gram ma túy bột nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Ảnh: N.L Tang vật thu giữ tại nơi ở của 5 nghi can

Ngoài số ma túy, cảnh sát còn tìm thấy 1 còng số 8, 1 roi điện, 1 khẩu súng rulo cùng 4 viên đạn và hàng trăm hồ sơ cho vay nặng lãi. “Để tránh bị theo dõi, Hùng cùng đồng bọn liên tục thay đổi địa điểm hoạt động. Cảnh sát đang củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, lãnh đạo Đội 2 cho biết.

Theo PC02, Hùng chỉ đạo đàn em cho vay nặng lãi trên nhiều địa bàn ở TP.HCM. Số con nợ của Hùng lên đến hàng trăm người.

Ép nạn nhân ký hợp đồng thuê xe máy làm bình phong

Ngoài vụ cho vay nặng lãi vừa bị phát hiện nói trên, trong thời gian qua, Đội 2 liên tiếp triệt phá những băng, nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể là băng nhóm cho vay do Lê Ngọc Châu (36 tuổi) và Hồ Đức Khánh (37 tuổi, cùng quê Hải Phòng) cầm đầu.

Theo PC02, Châu từng cho vay nặng lãi và đi tù 9 tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Cuối năm 2017, Châu ra tù và kêu gọi đồng bọn quay trở lại hoạt động.

Để qua mắt công an, Châu thành lập công ty có đăng ký giấy phép vận tải, cho thuê xe gắn máy trên đường 3 Tháng 2, Q.10. Con nợ khi muốn vay tiền chỉ cần thế chấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thậm chí chỉ cần giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh của con. Toàn bộ giấy tờ này phải là hồ sơ gốc.

ẢNH: N.L Châu tại cơ quan công an

Khánh có vai trò xác minh nhân thân, lý lịch trước khi cho con nợ vay và kiêm luôn nhiệm vụ thu hồi nợ. Mỗi con nợ được vay từ 1 - 10 triệu đồng, với lãi suất từ 20 - 30%/tháng. Ngoài việc lập giấy tờ cho vay, Châu còn ép các nạn nhân ký vào hợp đồng cho thuê xe máy, nhưng thực chất chỉ để làm bình phong.

Tháng 12.2018, Đội 2 phát hiện ra đường dây trên. Tuy nhiên, do phải xác minh nạn nhân, củng cố chứng cứ nên ngày 3.6 vừa qua, cơ quan CSĐT mới đủ căn cứ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Châu và Khánh. Thời điểm này, Khánh bỏ trốn về Hải Phòng buộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an Hải Phòng bắt giữ bị can tại quê nhà vào ngày 8.6 và di lý vào TP.HCM.

“Từ năm 2018 đến nay, Đội 2 đã phát hiện, kiểm tra 27 băng nhóm cho vay nặng lãi, nhưng chỉ có 5 vụ có đủ tài liệu. CQĐT cũng chỉ khởi tố 2 vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Đây là vụ đầu tiên Đội 2 triệt phá mà khởi tố được bị can”, cán bộ Đội 2 chia sẻ.

Ngoài ra, Đội 2 kêu gọi nạn nhân trong các vụ cho vay nặng lãi nói trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (265 Trần Hưng Đạo, Q.1, ĐT: 0693187542) để cung cấp thông tin nhằm có thêm cơ sở xử lý các đối tượng. Mọi thông tin của nạn nhân sẽ được cảnh sát giữ kín.