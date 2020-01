Vụ xả súng ở Lạng Sơn: Đề nghị Công an Trung Quốc bắt Lý Văn Sắn nếu phát hiện

Ngày 17.1, đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn , cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú xã Phú Xá, H.Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, đồng thời ra lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Công an Trung Quốc bắt giữ Sắn nếu phát hiện.