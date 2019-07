Vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Khởi tố, bắt giam nữ kế toán công ty

Đại gia xăng giả Trịnh Sướng giàu cỡ nào, có bao nhiêu đất đai ở Sóc Trăng?

Theo đó, bà Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò là đồng phạm. Cơ quan công an xác định, bà Thủy có vai trò quan trọng trong đường dây pha chế xăng giả của ông Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng, 50 tuổi, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc công ty Mỹ Hưng).

Theo thông tin ban đầu, được sự phân công của Trịnh Sướng, bà Thủy đã mua các loại dung môi để đưa về các kho để pha chế xăng giả, sau đó bán ra thị trường.

Cho đến nay, bước đầu cơ quan công an đă bắt, xử lý, khởi tố 24 bị can, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Như Thanh Niên đưa tin, từ ngày 28.5 - 2.6, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đăk Nông và lực lượng chức năng bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với các chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả, tổ chức khám xét tại 6 địa điểm là nơi pha trộn thuộc địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.