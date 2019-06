Cần công khai các cây xăng bán hàng giả

Vì vậy, nhiều bạn đọc yêu cầu công khai các cây xăng dính líu đến đường dây này.

Bắt đầu từ một vụ cháy ô tô trên địa bàn Đắk Nông, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân có thể do xe sử dụng xăng kém chất lượng. Qua xác minh, công an kiểm tra một cửa hàng xăng dầu và hai đại lý, phát hiện một khối lượng lớn xăng giả được nhập về để bán ra thị trường. Ngày 13.3, Công an Đắk Nông khởi tố 9 bị can. Tiếp đó, Bộ Công an đã lập ban chỉ đạo chuyên án do thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương làm trưởng ban.

Hiện Bộ Công an cùng Công an tỉnh Đắk Nông điều tra mở rộng vụ án sản xuất, kinh doanh xăng giả đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô cực lớn, liên quan đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành. Ngày 5.6, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án này lên 23 người.

Chiến công lớn của công an

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2017 đến nay, các bị can đã bỏ ra hơn 3.000 tỉ đồng để mua dung môi và hóa chất chế tạo xăng giả, mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ hàng triệu lít xăng giả. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại; trong đó có 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 3 tàu thủy, 6 ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều tang vật có liên quan khác.

Rất nhiều bạn đọc (BĐ) đã khen ngợi các chiến sĩ công an không ngại gian khổ, mưu trí, dũng cảm… triệt phá được đường dây "chế" xăng giả cực lớn này. BĐ Quốc Trí (Bắc Ninh) cho rằng chiến công của các chiến sĩ công an trong vụ xăng giả này vô cùng quan trọng, rất đáng được khen ngợi, biểu dương. Theo BĐ này, 100% người dân Việt Nam ủng hộ ngành công an, quyết liệt ngăn chặn không để những kẻ làm ăn bất lương kinh doanh xăng giả báo hại người dân.

BĐ Minh Vu (TP.HCM) đề nghị: “Cần lật lại các hồ sơ cũ có liên quan đến việc phạm tội của cá nhân, tổ chức này, buộc chúng phải bồi thường những gì do chúng phạm tội gây ra”.

Phải trừng trị nghiêm khắc

Bên cạnh khen ngợi lực lượng công an, rất nhiều BĐ cũng lên án việc làm xăng giả, đòi hỏi phải trừng trị nghiêm khắc những kẻ làm giả này. Theo BĐ Phạm Hùng (TP.HCM), hành vi sản xuất, vận chuyển trái phép và buôn bán xăng giả này là một tội ác. Rất nhiều vụ cháy nổ xe máy, ô tô... gây nên những tai nạn chết người thương tâm. Pháp luật cần nghiêm trị những kẻ sản xuất xăng giả. Thậm chí, BĐ Tran Van Thai (Hà Nội) đề nghị nên áp dụng hình phạt cao nhất đối với những người cầm đầu đường dây để chặn đứng ngay loại hình tội phạm này vì đó là hành vi “giết người hàng loạt”.

BĐ Phuong Vuong (TP.HCM) thì cho rằng cần phải điều tra các cây xăng, nếu như họ dính líu đến đường dây bán xăng dầu giả. Đồng quan điểm, BĐ Phạm Trường Thành (Hà Nội) kiến nghị: “Cần công khai các cây xăng tiêu thụ xăng giả này để người tiêu dùng biết”.