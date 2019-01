Vụ xe container ‘điên’ tại Long An: Phanh hoạt động bình thường

Theo báo cáo nhanh của Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S - Long An về Cục Đăng kiểm, sáng 3.1, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D - Bến Lức - Long An, tổ giám định xe đầu kéo gây tai nạn ngày 2.1 bao gồm đại diện Sở GTVT Long An, ĐKV hai Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S, 6202D - Long An, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã giám định hệ thống phanh xe đầu kéo đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kết quả hiệu quả phanh chính trên băng thử của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C - 04348, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, năm sản xuất 2015 tại Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn (70%) (theo quy định loại xe này giá trị hiệu quả phanh chính chỉ yêu cầu đạt 45%). Độ lệch lực phanh trên một trục lớn nhất là 17% < 25% đảm bảo yêu cầu. Hiệu quả phanh đỗ 55% > 16% theo tiêu chuẩn. Như vậy có thể khẳng định, hiệu quả hệ thống phanh xe đầu kéo 62C- 04348 hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn.

2 đảm bảo tiêu chuẩn (áp suất theo phản ánh khi xe tai nạn). Có tiếng rò gỉ khí nén tại van xả của bình khí nén do khi xảy ra tai nạn có va đập với các xe gắn máy. Về tình trạng chung hệ thống phanh hoạt động linh hoạt, bình thường. Khi kiểm tra hiệu quả phanh khi áp suất khí nén trong hệ thống phanh 6 kg/cmđảm bảo tiêu chuẩn (áp suất theo phản ánh khi xe tai nạn). Có tiếng rò gỉ khí nén tại van xả của bình khí nén do khi xảy ra tai nạn có va đập với các xe gắn máy.

Cục Đăng kiểm tiếp tục giao Giám đốc trung tâm đăng kiểm XCG 6201S cùng giám đốc Trung tâm 6202D - Long An phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và sẽ báo cáo Bộ trưởng khi có kết quả.