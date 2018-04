Vụ xông vào nhà bắn người: Công bố danh tính 3 đối tượng đang bị truy bắt

Các đối tượng đang bị công an truy bắt đều ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, là Hoàng Ngọc Vân (26 tuổi, ngụ số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên), Vũ Tuấn Long (25 tuổi, ngụ số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (25 tuổi, ngụ ở 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên).



Trước đó, lúc 13 giờ 15 ngày 29.3, Công an quận Ngô Quyền nhận được tin trình báo của anh Nguyễn May Minh (45 tuổi, ngụ số 111/30/313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) về việc lúc 12 giờ 30 cùng ngày, có 7 đối tượng đến nhà và xô xát với con trai anh là Lê Xuân Tùng (26 tuổi). Chị Trần Thị Thu Hà (45 tuổi, vợ anh Minh) chạy đến can ngăn thì bị 1 người trong nhóm 7 đối tượng nổ súng bắn bị thương ở chân phải.