Người đàn ông tự cắt 'của quý' leo lên nóc bệnh viện, rồi bất ngờ nhảy xuống

Người đàn ông tự cắt 'của quý' gây náo loạn

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 27.11, người dân và du khách khi đi dạo tại Công viên biển Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hoảng hốt khi chứng kiến một người đàn ông phá kính, trèo ra bên ngoài tầng 23 của khách sạn Alacarte (số 200 Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Khi trèo ra bên ngoài, người này liên tục đánh đu, nhào lộn trên bảng hiệu khách sạn ở độ cao gần 100 m. Sau tiếng hò hét rợn người, trong lúc không kiểm soát được hành vi của mình, người đàn ông này dùng dao tự gây tổn thương bản thân.

Chứng kiến cảnh tượng quá nguy hiểm, người dân và nhân viên khách sạn nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, lập tức điều 4 xe chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, ma tuý (Công an Q.Sơn Trà) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia thành 2 mũi, một mũi dùng hệ thống nệm hơi giăng sẵn dưới mặt đất; mũi còn lại khéo léo vận động thuyết phục, mặt khác tìm cách tiếp cận để kéo người đàn ông vào phía trong. Sau hơn 2 giờ đồng hồ đu đưa ngoài trời ở độ cao gần 100 m, lực lượng công an đã giải cứu thành công người đàn ông.

Lực lượng chức năng đã huy động lực lượng giải cứu thành công người đàn ông và phát hiện người này đã dùng dao tự cắt đứt "của quý" của mình. Sau đó người này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng