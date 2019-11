Cần Thơ: Kẻ 'ngáo đá' giết vợ bằng 21 nhát dao lãnh án tử hình

Về đến nhà, Hưng được chị C. đưa vào phòng để băng bó vết thương. Trong lúc băng bó, do bị đau và ảo giác nên Hưng cho rằng bị chị C. tấn công nên dùng dao đâm chị C. Nạn nhân chạy ra khỏi phòng kêu cứu, Hưng đuổi theo tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong