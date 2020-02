Vùng núi Bắc bộ rét đậm rét hại, Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến sáng nay 8.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía đông Bắc bộ. Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, sau mưa mở rộng xuống trung Trung bộ. Ở Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét; riêng phía đông Bắc bộ ngày 8 - 9.2 có rét đậm , vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 - 15 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C.