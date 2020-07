“Vung tay quá trán” cho... bò

Sau khi có thông tin về những bất cập nêu trên, Thanh Niên đã vào cuộc tìm hiểu.

Những “hạng mục” không thực sự bức thiết

Theo đó, đề án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu được UBND tỉnh phê duyệt năm 2017 và được triển khai phân bổ kinh phí vào năm 2019, do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Kinh phí để thực hiện đề án là hơn 27,7 tỉ đồng, trong đó riêng hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc là 67 chuồng với mức đầu tư hơn 12,6 tỉ đồng (bình quân gần 190 triệu đồng/chuồng). Ngoài ra, đề án còn hỗ trợ con giống gia súc 5,1 tỉ đồng; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất hơn 5,3 tỉ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm hơn 1,5 tỉ đồng.

Lý giải vì sao chuồng bò lại có giá "khủng" như vậy, ông Vi Văn Đậu, Bí thư Đảng ủy xã Nga Mi, nói: "Vật liệu xây dựng phải mua, vận chuyển cách xa 40 - 50 km nên giá thành ở đây rất cao. Chuồng bò giá 236 triệu đồng là loại chuồng dùng cho 2 gia đình nuôi chung, diện tích cũng rất rộng"...

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, liên quan đến đề án này, Công an Nghệ An đã bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (38 tuổi, chuyên viên Phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) và triệu tập ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi, Phó phòng Chính sách) để điều tra hành vi tham ô tài sản. Ông Bốn và ông Long được giao tham gia thực hiện dự án và đã lập khống hồ sơ để tham ô hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, công an cũng đã triệu tập giám đốc một doanh nghiệp cung cấp bò cho đề án, để làm rõ việc cung cấp bò.

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên thắc mắc: Ba bức vách, láng cái nền, lợp mái tôn mà gần 200 triệu đồng? Thậm chí, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan đến vật liệu, vận chuyển, nhiều BĐ cho rằng, chỉ cần vài chục triệu đồng đã có thể xây được chuồng bò “y chang”.

BĐ phân tích: Chưa bàn đến chuyện có bị “ xà xẻo ” hay không, nhưng thật phí tiền ngân sách khi tiêu tốn quá nhiều tiền cho những “hạng mục” không thực sự bức thiết và hiệu quả như thế này. Một BĐ bày tỏ: “Đọc đoạn “người dân ở đây cũng đang cần một số giếng khoan để lấy nước sinh hoạt và đập thủy lợi để lấy nguồn nước tưới cho ruộng lúa” mà thấy đau lòng cho sự “vung tay quá trán” cho... bò của những người thực hiện đề án”.

Chuồng bò khang trang, nhà dân... tuềnh toàng

BĐ Dương Văn Tuấn cho rằng, trong lúc Chính phủ hô hào tiết kiệm, chống lãng phí thì một số người lại lợi dụng “quy trình xây dựng” để vẽ vời . Chỉ với 67 chuồng nuôi bò giá trị 12,6 tỉ đồng thì thử tính các con số khác trong dự toán, không khỏi giật mình.

Đề nghị điều tra, làm rõ có hay không điều này: Cái chuồng bò giá gần 200 triệu đồng, nhưng giá trị thật của nó chỉ 1/4 của 200 triệu đồng; còn 3/4 là nằm vào túi, vào nhà của... người nào khác không? Ngọc Quỳnh Nhiều BĐ thắc mắc: Không biết nuôi bò đến khi nào mới có thể bù lại được số tiền đã bỏ ra để xây chuồng? Không cần phải là một chuyên gia hay người lập dự án đã có thể nhận thấy được những phi lý đối với những người triển khai đề án. Liệu rằng, với cách đầu tư như thế (giá trị chuồng bò gần 200 triệu đồng), có thể giúp đề án hiệu quả, thực sự giúp ích cho người dân hay không? "Không hiểu cán bộ tham mưu và ký duyệt trình độ như thế nào đây?", BĐ Dang Xuan Dien viết.

“Thật nghịch lý! Chuồng bò thì khang trang, còn nhà dân thì tuềnh toàng! Có thể viện lý do “đầu tư xây chuồng bò cho người dân và hỗ trợ bò giống là phù hợp”, nhưng vấn đề ở chỗ, các cán bộ của dự án khi xuống tận nơi để khảo sát, không thấy nghịch lý người dân đang phải ở trong những ngôi nhà được làm bằng tre nứa hay sao? Một vấn đề khác là giá xây chuồng bò quá “khủng”, dựa trên những cơ sở nào, tính toán ra sao? Một vụ việc có dấu hiệu bất thường như vậy, chưa thể kết luận có tiêu cực hay không, nhưng các cơ quan thanh tra, kiểm tra của H.Tương Dương, Nghệ An cần vào cuộc để công luận được tỏ tường”, BĐ Khánh Vân đề nghị.