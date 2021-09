Vượt chốt phố cổ Hà Nội để mua bán dâm

Ngày 6.9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an Q.Hoàn Kiếm vừa triệt phá đường dây mua bán dâm tại khách sạn May Flower, số 11 Hàng Rươi, giữa thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.