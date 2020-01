Vượt hơn 1.000 km cấp nước ngọt cho nhà giàn đón tết

Chuyến tàu số hiệu 263 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm và chúc tết nhà giàn DK1 trong tháng 1.2020, ngoài việc chuyển lương thực và quà tết ra cho các nhà giàn DK1 còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là cấp nước ngọt cho nhà giàn DK1/10 nằm ở bãi cạn Cà Mau.

Nhà giàn DK1/10 (xây dựng năm 1994) là một trong 15 nhà giàn DK1, nằm cách Cà Mau 90 hải lý (167 km). Khác với 14 nhà giàn DK1 gồm một nhà cũ và một nhà được nâng cấp mới có điều kiện sinh hoạt rộng rãi hơn, nhà giàn DK1/10 chỉ có một nhà cũ nên không gian sinh hoạt ở đây không được rộng rãi và gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu nước ngọt sinh hoạt. Nước ngọt ở nhà giàn DK1/10 chủ yếu lấy từ nguồn nước mưa, tích trữ và chứa trong bể cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn sử dụng. Tuy nhiên, do bể chứa của nhà giàn nhỏ, nếu gặp thời tiết không thuận lợi, vào mùa khô ít mưa nên thiếu nước và cần nguồn nước ngọt bổ sung từ đất liền ra.

Trong chuyến này, tàu 263 cung cấp 30 m3 nước cho nhà giàn DK1/10. Do nhà giàn DK1/10 nằm ở điểm cuối hành trình, sau khi tàu đi thăm các nhà giàn ở cụm Phúc Nguyên, Tư Chính; nên chặng đường đưa nước ngọt từ căn cứ hải quân Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến DK1/10 dài 590 hải lý (tương đương 1.090 km). Nước ngọt khi chở ra sẽ được nối vào ống và sử dụng máy để bơm lên nhà giàn. Đây là công việc khó khăn bởi nhà giàn cao khoảng 30 m so với mặt nước biển. Chưa kể nếu gặp mùa thời tiết không thuận lợi, sóng to gió lớn khiến tàu không thể cập sát nhà giàn và phải đợi mấy ngày mới bơm được nước lên. Nước ngọt bơm lên sẽ được chứa vào các thùng và bể trên nhà giàn.

3. Do đó, những chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra thăm nhà giàn luôn ưu tiên cấp nước ngọt cho nhà giàn DK1/10. Dù nguồn nước ngọt còn hạn chế nhưng nhà giàn DK1/10 có thêm nhiệm vụ cung cấp nước ngọt cho ngư dân đánh bắt ở gần khu vực nhà giàn nếu có yêu cầu. Năm 2019, nhà giàn DK1/10 cấp cho ngư dân khoảng 10 m3 nước ngọt. Thiếu tá Vũ Văn Tưởng, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn DK1, cho hay ở các nhà giàn DK1, ngoài rau xanh được xem là nguồn thực phẩm hết sức quý giá, thì nước ngọt cũng được cán bộ, chiến sĩ nhà giàn trân quý không kém. Với nhà giàn DK1/10 chưa chủ động được nguồn nước vào mùa khô, thì nguồn nước ngọt càng thêm quý giá. Mỗi năm nhà giàn DK1/10 sử dụng khoảng 60 m.