Kiên cường trên thềm lục địa: Chia nhau ca nước, lá rau

Năm 1991, đóng giữ nhà giàn Quế Đường (DK1/8), Huyền Trân (DK1/7). Năm 1993, hoàn thành và đóng giữ nhà giàn Ba Kè B (DK1/9), nhà giàn DK1/10 nằm trên bãi cạn Cà Mau, Tư Chính C (DK1/11), Tư Chính D (DK/12) . Năm 1995, đóng giữ Tư Chính Đ (DKl/14) và Phúc Nguyên B (DK1/15). Năm 1996, hoàn thành Phúc Tần B (DK1/16) và Phúc Tần C (DK1/17). Năm 1997, hoàn thành Phúc Tần D (DK1/18) và Quế Đường B (DK1/19). Năm 1998, hoàn thành Ba Kè C (DK1/20) và Ba Kè D (DK1/21).