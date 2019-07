Chìm tàu cá ở vùng biển Cà Ná: Tìm thấy 4 thi thể

Lúc 10 giờ ngày 3.7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể 4 ngư dân, gồm: Nguyễn Tấn Kiệt, Lã Văn Toàn, Bùi Văn Tòa và Trần Trúc Ba - là ngư dân xã Phước Diêm, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) - bị mất tích do sóng biển đánh lật thuyền vào đêm 2.7, tại vùng biển Cà Ná, đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức an táng; hiện còn ngư dân

Lực lượng tìm kiếm tỉnh Ninh Thuận đưa 4 thi thể ngư dân vào bờ, bàn giao gia đình an táng Ảnh: Thiện Nhân

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ngư dân Trần Ngọc Tuân (28 tuổi) cho biết, tàu cá của gia đình hành nghề pha xúc, công suất 250 CV; trên tàu có 10 thuyền viên nhưng trong đó có 8 người thân trong gia đình là anh em ruột, cô cậu của gia đình Tuân.

Tàu cá do Trần Trúc Bá (36 tuổi, anh ruột Tuân) làm thuyền trưởng, khởi hành lúc 16 giờ ngày 2.7, ra khu vực biển Cà Ná, vùng giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận, cách bờ khoảng 7 hải lý để hành nghề khai thác hải sản.

Ngư dân Trân Ngọc Tuân (áo đen) may mắn được tàu cá Khánh Hòa cứu vớt Ảnh: Thiện Nhân

Khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc đang hành nghề thì trời đổ mưa, xuất hiện giông lốc, sóng lớn bất ngờ đánh lật úp tàu cá.

Người thân ngư dân mất tích chờ tin báo tìm kiếm người thân tại Đồn Biên phòng Cà Ná Ảnh: Thiện Nhân

Rất may, Tuân cùng 4 người trên tàu cá thoát được ra ngoài và được tàu cá Khánh Hòa số hiệu KH 92754 TS do ông Trần Cường làm thuyền trưởng đang khai thác gần đó phát hiện cứu được đưa vào bờ an toàn; do thuyền bị lật úp nên 5 ngư dân còn lại không thoát ra được, mất tích trong đêm.