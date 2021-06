Bài học từ Covid-19: Làm những việc mà ta chưa từng làm

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu năm 2020 thay vì hưởng một cái tết truyền thống ấm áp, thì gia đình và mọi người xung quanh không tránh khỏi bàng hoàng lo sợ khi ngày ngày theo dõi tin tức về dịch bệnh Covid-19 . Bởi vì nơi tôi sống là thành phố Hội An - một thành phố du lịch năng động mà trước đây một ngày của Hội An đón cả ngàn lượt khách ghé thăm; thế nhưng ở thời điểm này mọi hoạt động dường như trì hoãn.