Có những hy sinh đã chạm vào trái tim hàng triệu người Việt Nam

Đại dịch Covid-19 xảy ra đã gây ra nhiều xáo trộn về cuộc sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Việc làm gì, làm như thế nào để chống chọi, ngăn chặn đại dịch là vấn đề đặt ra với mỗi người, mỗi nhà, cả đất nước và đối với toàn thế giới

Những nơi là “điểm nóng” của vùng dịch Covid-19 thì lực lượng tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh là đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ bộ đội và công an - những người ngày đêm túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn và kiểm soát quá trình cách ly phòng dịch.

Có một hình ảnh đầy xúc động cứ lưu mãi trong tâm trí tôi

Có một hình ảnh đầy xúc động cứ lưu mãi trong tâm trí tôi đó là hình ảnh một người chiến sĩ công an P.Xuân Hà, TP. Đà Nẵng do làm nhiệm vụ tại điểm cách ly không thể về nhà, anh chỉ có thể vẫy chào con gái qua khung cửa kính rồi lại trở về vị trí trực. Hình ảnh 2 cha con được người mẹ ghi lại khiến nhiều người không khỏi rưng rưng, nghẹn ngào.

Hình ảnh người cha mặc cảnh phục, đeo khẩu trang dừng xe máy ở ngoài đường, cách cửa nhà khoảng vài mét giơ tay ra ký hiệu “ok” vẫy chào con gái đang đứng bên trong cửa kính. Cô con gái nhỏ được chụp từ phía sau đáp lại cha bằng ký hiệu giơ một ngón tay cái lên trông rất đáng yêu.

Dù gần nhau trong gang tấc nhưng 2 cha con không thể bồng bế nhau, không thể dành cho nhau những cử chỉ thân mật, chỉ có thể gặp mặt từ xa cho đỡ nhớ. Bởi người cha vẫn đang làm nhiệm vụ kiểm soát tại điểm cách ly, vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất căng thẳng.

Mỗi người, mỗi nhà đều phải tự ý thức mình thực hiện đúng, đủ phương châm 5K gồm: khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế , khoảng cách. Dù “khoảng cách” ở đây là bắt buộc nhưng nét mặt 2 cha con rất vui vẻ, rạng rỡ cho thấy: hai cha con đều ý thức được việc tuân thủ quy định phòng chống dịch là quan trọng nhất và bắt buộc phải tuân thủ, bởi nó liên quan đến sức khỏe, tính mạng của chính bản thân mình cũng như mọi người. Hình ảnh 2 cha con thể hiện sự nhớ nhung, yêu thương qua khung cửa kính cũng chính là việc làm bảo vệ sức khỏe cho người thân của mình.

Sau vài phút “nhìn nhau cho đỡ nhớ”, người cha tạm biệt cô con gái nhỏ, quay xe trở về vị trí làm nhiệm vụ. Bấy nhiêu thôi dường như đã đủ xoa dịu đi nỗi nhớ bị ngăn cách bởi dịch bệnh, cách ly, nhiệm vụ, sự an toàn… Nhưng hơn hết, cuộc gặp gỡ của 2 cha con qua khung cửa kính đã tiếp thêm động lực to lớn cho người cha an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó: đó là kiểm soát, bảo đảm sự an toàn tại khu vực cách ly.

Sự hy sinh đã chạm vào trái tim của hàng triệu con người Việt Nam

Tục ngữ Việt Nam có câu:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Mỗi sự đóng góp của cá nhân sẽ hợp thành một con thuyền lớn vượt qua khó khăn, thử thách phía trước, đẩy lùi một cách nhanh chóng đại dịch Covid-19

Hình ảnh người cha tạm biệt con quay lại vị trí làm nhiệm vụ FACEBOOK P.LOAN

Đây chỉ là một lát cắt nhỏ trong số rất nhiều sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Sự hy sinh của họ hướng đến nhiệm vụ chung, phụng sự đất nước thật đáng trân trọng, người dân cả nước luôn biết ơn và vô cùng xúc động trước sự đóng góp đó. Những hình ảnh các bác sĩ quá mệt mỏi nằm dưới đất, trên bìa cát tông… chỉ vội ngả lưng, chợp mắt sau khi cứu chữa nhiều giờ cho bệnh nhân; hình ảnh các anh chiến sĩ dầm mưa kiểm soát vùng tâm dịch… thực sự đã chạm vào trái tim của hàng triệu con người Việt Nam.

Cuộc chiến với Covid-19 chưa có hồi kết và chắc chắn phía trước sẽ còn gian nan, vất vả. Chúng ta hãy cùng đồng sức, đồng lòng để đẩy lùi đại dịch trong thời gian sớm nhất có thể để trả lại sự bình yên cho cuộc sống của chính chúng ta.

Chúc cho đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch có thật nhiều sức khỏe , bình an!

Chúng tôi và gia đình luôn ở phía sau là hậu phương, là điểm tựa vững chắc!

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp lớn lao ấy!