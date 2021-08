Nhiệm vụ kép trong đại dịch Covid-19

Hai năm liên tiếp chống dịch

Vào tháng 3.2020, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM đã chuyển công năng trở thành trung tâm cách ly, đón hàng nghìn người từ nước ngoài về cách ly để phòng chống dịch Covid-19

Khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, theo tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, vào tháng 5.2021, một lần nữa các cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức và người lao động của trung tâm đã cùng chung sức gánh vác và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Sở Y tế TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các cơ quan chức năng, các đơn vị trên địa bàn trong công tác chuyển đổi công năng ký túc xá của trung tâm thành nơi cách ly và bệnh viện dã chiến.

Đến tháng 6.2021, ngay khi Bộ Y tế công bố Kế hoạch ứng phó Covid-19 với tình huống TP.HCM có 10.000 ca bệnh , trung tâm đã chuyển đổi công năng thành Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 7, bệnh viện dã chiến tiến hành điều trị bệnh nhân cấp 1 theo mô hình tháp 5 tầng của Bộ Y tế. Sau đó chuyển thành điều trị bệnh nhân cấp 3, cấp 1 theo mô hình tháp 5 tầng vào tháng 8.2021.

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng (thứ hai từ phải qua) cùng cán bộ, giảng viên của trung tâm tặng quà cho bệnh viện dã chiến ẢNH: THÀNH TRUNG

Trung tâm đã tận dụng cơ sở vật chất có sẵn với 5 khu nhà ở nội trú sinh viên được trang bị đầy đủ giường và hệ thống điện nước đáp ứng phục vụ cùng lúc 1.000 người. Bếp ăn của trung tâm luôn đỏ lửa để cung ứng thực phẩm sạch và suất ăn đảm bảo dinh dưỡng nhằm phục vụ tốt nhất người bệnh, người cách ly.

Các thành viên Ban giám đốc cử cán bộ, viên chức và người lao động tham gia vào Ban chỉ đạo và lực lượng trực tiếp phục vụ người dân trong trong khu cách ly, điều trị. Khi hàng hóa, nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm gửi đến hỗ trợ, trung tâm đã phân công các cán bộ, giảng viên thay phiên nhau ngày đêm túc trực tiếp nhận, kiểm đếm và chuyển đến tận tay bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, như để tiếp thêm liều thuốc tinh thần cho bệnh nhân và y bác sĩ chiến thắng dịch bệnh.

Vừa chống dịch vừa giảng dạy

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh là nơi giảng dạy nội dung môn học Quốc phòng và an ninh. Theo quy định môn học Quốc phòng và an ninh có tính đặc thù, người học phải học tập, sinh hoạt, rèn luyện tập trung tại trung tâm như mô hình doanh trại quân đội. Tuy nhiên, đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, do vậy việc giảng dạy phải thích ứng với tình hình mới.

Các cán bộ, giảng viên thay phiên nhau ngày đêm túc trực tiếp nhận, kiểm đếm và chuyển hàng tiếp tế đến tận tay bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện dã chiến ẢNH: THÀNH TRUNG

Theo tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, trong hai năm 2020 - 2021 thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia TP.HCM về giảng dạy trực tuyến, đồng thời để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trung tâm đã trao đổi thống nhất với các trường liên kết để điều chỉnh và thống nhất kế hoạch tổ chức giảng dạy trực tuyến môn học Quốc phòng và an ninh, để vừa giải quyết yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chủ động, có sẵn kịch bản đáp ứng với diễn biến lâu dài của dịch bệnh Covid-19.