Tết đặc biệt trên chốt chống dịch đèo An Khê

Theo chị Lê Trần Huyền Trang (công tác tại Huyện đoàn Tây Sơn), do chốt đóng tại đèo An Khê, điểm giáp với tỉnh Gia Lai (địa phương có ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ) nên công việc rất nguy hiểm, vất vả nhưng các đoàn viên, thanh niên và các lực lượng quân đội, công an, y tế làm nhiệm vụ tại đây hiểu nhau, thông cảm với nhau hơn.