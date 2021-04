Văn hóa học trực tuyến

Trước hết, xin nói về giao tiếp đầu giờ. Ở lớp thực, sinh viên lần lượt vào lớp và chờ đến giờ để bắt đầu buổi học. Các em có thể trò chuyện vui vẻ với các bạn cùng lớp của mình vào thời gian đó. Còn ở lớp trực tuyến thì sao? Tôi thường là người mở đầu trước. Tôi sẽ gửi lời chào đến lớp qua micro hay qua tin nhắn, sinh viên liền chào hỏi lại. Và tôi sẽ có những câu thăm hỏi ngắn để tạo một không khí thân thiện với các em. Trong khoảng thời gian trước khi bắt đầu dạy, tôi thường mở nhạc Mozart hoặc Beethoven từ 10 - 15 phút để tốt cho trí não người học, giúp dễ tiếp thu kiến thức.

Việc đi học trễ ở lớp học trực tuyến tôi thấy nhiều hơn ở lớp thực. Do học trực tuyến các sinh viên dễ quên, ít động lực học... Có khi vào lớp trễ không phải do chủ quan của sinh viên mà có thể do trục trặc về kỹ thuật: mạng internet không ổn định, laptop hỏng... Tiếp theo là việc điểm danh. Tôi sử dụng Google Meet để dạy và thấy có mục tin nhắn. Nếu sinh viên tham dự lớp, vào tin nhắn gõ họ tên mình vào thì cũng xem như đã điểm danh, không mất thời gian chung của lớp.