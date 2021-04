Vượt qua Covid-19: Ba mẹ con và khẩu trang lụa truyền cảm hứng

1. Căn nhà đã trở thành một “xưởng” may khẩu trang lụa - mà 3 mẹ con đặt tên rất lãng mạn là “Lá chắn mềm mại”, gửi tặng các nơi. Như một điều kỳ diệu, Căn nhà đã trở thành một “xưởng” may khẩu trang lụa - mà 3 mẹ con đặt tên rất lãng mạn là “Lá chắn mềm mại”, gửi tặng các nơi. Như một điều kỳ diệu, những chiếc khẩu trang lụa đó đã đến tay nhiều người bạn quốc tế trong ngoại giao đoàn, thậm chí còn vượt đại dương đến các quốc gia xa xôi, như một trong những sứ giả mang thông điệp niềm tin chiến thắng dịch bệnh của Việt Nam lan tỏa.

Trong chương trình ngày 14.4.2020 của kênh truyền hình trả tiền Euronews, một đoạn video dài 50 giây có tựa đề Những nhà thiết kế Việt Nam tạo phong cách cho chiếc khẩu trang chống dịch virus Corona đã cho người xem thấy sự sáng tạo và rất thức thời của những nhà thiết kế người Việt , trong đó có hình ảnh 3 mẹ con nhà báo Mỹ Trà may khẩu trang lụa, và những “lá chắn mềm mại” đó thật sự tạo cảm hứng sống lạc quan đến cộng đồng.

2. Nhớ mấy ngày đầu tiên “ Nhớ mấy ngày đầu tiên “ giãn cách xã hội ”, đứa con trai 11 tuổi, đứa con gái 8 tuổi, nắm tay bố mẹ ngơ ngác buồn vì không được đi học, thậm chí còn không được ra khỏi cửa căn hộ chung cư, dù có chơi gì cũng mau chán, đọc sách mãi cũng không thấy vui... Bỗng dưng, tình cờ, một cô bạn của Trà gửi tặng cho hai con chiếc máy khâu mini như món đồ chơi mới lạ... Và một sự thay đổi trong nhà mang đến luồng sinh khí đầy năng lượng.

Chiếc máy khâu mini không chỉ cho hai đứa con một sự khám phá mới, mà đã đánh thức trong hoài niệm của Trà đam mê cắt cắt may may - cái nghề khéo của mẹ Trà năm xưa nhưng vì công việc nghề báo Trà tạm “cất” vào một ngăn ký ức. Nhưng cắt gì, may gì, quần áo cho búp bê, cho các con thú nhồi bông thì hơi vô vị...

Cô con gái 8 tuổi tên My đã thỏ thẻ với mẹ: “Mẹ, hay mình may khẩu trang. Con thấy ti vi nói nhiều nơi đang thiếu khẩu trang. ..”. Trà gần như “sốc” trước lời đề nghị của cô con gái bé bỏng, cứ nghĩ chẳng biết gì, hóa ra biết để ý và biết suy nghĩ. Càng ngạc nhiên hơn khi cậu con trai đưa cho mẹ xem bản vẽ thiết kế chiếc khẩu trang, lại còn có cả hình hoa thêu, hình chữ Việt Nam... Hóa ra hai anh em đã thầm bàn bạc trước khi mẹ có ý kiến. Làm sao không thể đồng ý với lời đề nghị đầy tinh thần yêu thương và trách nhiệm của các con! Trà và hai con cùng nắm tay, ba mẹ con bắt đầu thực hiện.

3. Từ những chiếc khẩu trang lụa đầu tiên còn vụng đường may, cứng đường lượn, ba mẹ con đã dần “nâng cấp” cho ra những chiếc khẩu trang ngày càng xinh xắn, mềm mại, trang nhã, phù hợp với nhiều đối tượng.

Đặc biệt, rất nhiều nhân viên ngoại giao ở Hà Nội thích thú khi dùng khẩu trang lụa của Trà, còn đặt may để gửi về nước họ.