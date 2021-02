Vượt qua đại dịch, thúc đẩy khát vọng Việt Nam 2045

Bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã gây ra những tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội VN trong suốt năm 2020. Du lịch, hàng không và nhiều ngành sản xuất bị thiệt hại hàng chục tỉ USD do thực hiện các biện pháp đóng cửa, giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch. Trong cả năm 2020, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, cả nước đã chung tay thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Tới nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh. Số ca bệnh Covid-19 cũng như các ca tử vong do bệnh này được kiểm soát ở mức rất thấp so với các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những nhóm nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm lâm sàng về vắc xin Covid-19 trên người. Đây là cơ sở thuận lợi để Việt Nam thực hiện việc phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”.