Xã đội trưởng đập kiếng xe của Bộ Công an: 'Lúc tỉnh rượu hối hận cũng muộn'

Liên quan vụ Xã đội trưởng chở dân quân tự vệ đi đập xe của Bộ Công an , ngày 2.9, tin từ Công an TP.Cà Mau cho biết cơ quan công an đang tiến hành giám định thiệt hại tài sản. "Sau khi giám định có kết quả thì mới đưa ra hướng xử lý tiếp theo", nguồn tin trên cho biết thêm.