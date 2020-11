Xác định 6 nghi can triệt hạ rừng phòng hộ ở Lạc Dương, Lâm Đồng

Chiều 13.11, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết sau khi vào cuộc đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và xác định được 6 nghi can thực hiện hành vi triệt hạ rừng phòng hộ tại Tiểu khu (TK) 132, xã Đạ Sar, H.Lạc Dương.

Đưa các nghi can đến xác định vị trí triệt hạ rừng thông

Cây rừng sau khi bị triệt hạ được cắt khúc để lấy gỗ ẢNH: LÂM VIÊN

Các nghi can gồm: Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi) và Chinh Hà Đan (25 tuổi), và 1 nghi can đang bỏ trốn; tất cả đều ngụ tại xã Đa Nhim (Lạc Dương). Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phá rừng tại TK 132.