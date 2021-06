Xác định được nhóm tấn công hệ thống mạng Báo điện tử VOV

Ngày 18.6, trung tướng Tô Ân Xô , Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn có hành vi tấn công hệ thống mạng của Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (Vov.vn).