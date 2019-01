Báo cáo của Cục CSGT tại hội nghị cho biết trong năm 2018, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2017, tuy nhiên, cả nước xảy ra hơn 18.700 vụ tai nạn giao thông, hơn 8.000 người chết và gần 15.000 người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận những thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng đề nghị Cục CSGT cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản cho người dân; xây dựng hình ảnh người CSGT “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.