Xảy ra mâu thuẫn khi tan học, nam sinh 'động thủ' khiến bạn học tử vong

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an nói thông tin khởi tố ông Nguyễn Bắc Son liên quan thương vụ AVG trên mạng xã hội thời gian qua là không chính xác.

Ngày 5.1, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi gặp mặt báo chí về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 và công tác trọng tâm năm 2019 của Công an TP.HCM.