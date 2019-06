Xe gần 30 tấn ‘đè sập cầu 8 tấn’ Tân Nghĩa

Ngay trong buổi sáng 2.6, ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố sập cầu Tân Nghĩa (ấp 1, xã Tân Nghĩa, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Chiếc cần cẩu bị gãy đổ trong lúc cứu hộ xe tải ngày 1.6 đã được khắc phục để tiếp tục quá trình cứu hộ; đồng thời ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng huy động thêm 1 cần cẩu khác đến hiện trường tham gia khắc phục sự cố sập cầu.

ẢNH: TRẦN NGỌC Nhịp giữa cầu được cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ để dễ xử lý

Do tính cấp thiết của việc khơi luồng giao thông trên tuyến kênh Tháp Mười 2 để các phương tiện tham gia giao thông thủy qua lại thuận lợi, nên lực lượng tiến hành khắc phục sự số xử lý nhịp cầu bị sập trước.

Theo đó, nhịp giữa cầu Tân Nghĩa dài 30 m được cắt ra thành nhiều đoạn để dễ di chuyển, khơi luồng giao thông. Sở GTVT Đồng Tháp quyết tâm hoàn thành xử lý nhịp giữa nằm dưới kênh để khơi luồng giao thông khu vực cầu Tân Nghĩa ngay trong ngày 2.6. Tuy nhiên, quá trình cẩu từng đoạn của nhịp cầu mất nhiều thời gian, tính đến 15 giờ cùng ngày, việc trục vớt xe tải và xử lý chướng ngại vật cản trở để thông luồng giao thông thủy khu vực cầu Tân Nghĩa vẫn chưa xong.

Theo Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, nếu quá trình khắc phục sự số diễn ra thuận lợi, dự kiến trong 5 ngày tới sẽ cho lắp lại nhịp giữa cầu Tân Nghĩa để phục vụ người dân đi lại và phương án hạ tải cầu khi hoàn thành được xem xét để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

ẢNH: TRẦN NGỌC Lực lượng chức năng khẩn trương thu thập số liệu để sớm có biện pháp xử lý vụ sập cầu

tin liên quan Sập cầu Tân Nghĩa, tuyến huyện lộ Tân Nghĩa - Gáo Giồng bị tê liệt Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết nguyên nhân dẫn đến việc sập cầu Tân Nghĩa là do xe quá tải cho phép. “ Cầu Tân Nghĩa chỉ có tải trọng 8 tấn, nhưng tài xế cố tình vị phạm. Xác xe tải đăng kiểm là 12 tấn và ước hàng hóa chở trên xe tải là 17 tấn, nên đánh giá ban đầu nguyên nhân gây sập cầu là do xe quá tải trọng qua cầu”, ông Quang nói.

Do tài xế đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang truy nguồn gốc số khoai mì hàng hóa chở trên xe tải BS 78C - 046.27 để đưa ra số liệu chính xác.

Chiều 2.6, một vị lãnh đạo Công an H.Cao Lãnh cho hay cơ quan công an đã liên hệ với gia đình tài xế xe tải BS 78C - 046.27, vận động tài xế ra công an trình diện.

Theo Công an H.Cao Lãnh, đơn vị đang thu thập thông tin, nếu có đầy đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Như Thanh Niên đã thông tin , lúc 13 giờ 30 phút ngày 31.5, xe tải BS 78C - 046.27 (do anh Hồ Thế Hữu, 32 tuổi, ngụ TP.Tuy Hòa, Phú Yên làm chủ) chở hơn 17 tấn khoai mì đi qua cầu Tân Nghĩa đã làm sập nhịp giữa cầu khiến xe tải và 1 xe ba gác rơi xuống kênh, nhịp cầu bị sập đè lên ghe tải 32 tấn đang lưu thông dưới kênh Tháp Mười 2.

ẢNH: TRẦN NGỌC Ngành chức năng lắp đặt rào chắn không cho người và phương tiện lên cầu sau khi sập