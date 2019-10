Xe khách đâm ô tô 4 chỗ trên quốc lộ 1A, 3 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào rạng sáng nay 26.10, tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3 giờ sáng, xe ô tô 4 chỗ ngồi do tài xế Võ Thanh Minh (37 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chở 3 người chạy trên quốc lộ 1A từ Hà Nội về Nghệ An.

Đến một ngã tư có đền đỏ ở thị trấn Quán Hành, tài xế Minh điều khiển cho xe rẽ trái để về xã Nghi Trung. Khi xe vừa rẽ sang phần đường của hướng đi ngược lại thì bị một xe khách mang biển số Đà Nẵng (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy theo hướng từ Nam ra Bắc đâm thẳng vào hông bên phải.

Chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng rất nặng sau tai bạn ẢNH CTV

Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe 4 chỗ bị đẩy đi một đoạn khá xa, hư hỏng rất nặng. 3 người trên xe, gồm: ông Võ Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc), ông Võ Văn Tiến (59 tuổi) và vợ ông Tiến là bà Lâm Thị Thanh (48 tuổi, đều ngụ tại Vũng Tàu) tử vong tại chỗ; tài xế Minh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.