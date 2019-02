Xe khách giường nằm lật ngang, 9 người nhập viện

Khoảng 6 giờ sáng 14.2, ông Đào Ngọc Thắng (50 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển xe khách giường nằm 17B-014.76 lưu thông trên QL1, hướng bắc - nam. Khi đến đoạn đường thuộc xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), xe lao ra khỏi lòng đường, lật ngang . Sau khi nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã xuống hiện trường để xử lý vụ việc và cứu nạn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên xe có tổng cộng 39 người. Sau tai nạn, 38 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Đến chiều 14.2, còn 9 người phải nằm viện, trong đó 4 người bị thương nặng. Qua kiểm tra bước đầu, tài xế âm tính với ma túy.

Liên quan đến vụ việc, Tổng cục Đường bộ VN cho biết trước khi xảy ra tai nạn, xe khách 17B-014.76 có lúc đạt vận tốc 84 km/giờ, trong khi tốc độ cho phép của đoạn đường là 80 km/giờ. Còn theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, xe khách 17B-014.76 sản xuất năm 2009 tại VN; số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi và 40 chỗ nằm. Chủ xe theo giấy đăng ký là P.T.V (tổ 9, TT.Đông Hưng, Thái Bình). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26.9.2018; có hạn kiểm định đến hết ngày 25.3.2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701S - Thái Bình.

[VIDEO] Lật xe khách ở Nha Trang, nhiều người nhập viện

Chiều 14.2, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Phó thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể lái xe.

Đặc biệt, xem xét kỹ nguyên nhân dẫn đến nổ lốp xe. Trường hợp nổ lốp do vật sắc nhọn gây ra, xem xét điều tra việc cố tình phá hoại, rải đinh, vật sắc nhọn. Trường hợp do lốp cũ mòn không đủ an toàn, yêu cầu xem xét hồ sơ đăng kiểm phương tiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Nhiều xe khách chạy vào nam quá tốc độ Ngày 14.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện thiết bị tổ chức tổng kiểm soát xe ô tô đi vào miền Nam sau tết. Ảnh: T.Q.N Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT Quảng Bình, cho biết sau gần 1 ngày làm việc, CSGT đã lập biên bản 36 trường hợp; trong đó có đến 26 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép, 4 trường hợp chở quá số lượng người quy định. Có trường hợp như xe khách giường nằm 18B-018.54 do Phạm Văn Dương (ở Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định) điều khiển chạy hướng bắc - nam chạy với tốc độ 90 km/giờ trên đoạn đường cho phép chạy 70 km/giờ (ảnh). T.Q.Nam