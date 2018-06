Xe khách lao xuống vực, 3 người tử vong

Sáng cùng ngày, có mặt tại hiện trường trên QL14 (đường Hồ Chí Minh), dưới chân đèo Lò Xo (thuộc làng Đăk Nớ, xã Đăk Pét), chúng tôi chứng kiến hàng chục người dân và ngành chức năng đang có mặt tại đây cứu người bị thương.

Tại hiện trường, hàng chục mét hộ lan đường bị xe tông văng ra khắp nơi. Bên dưới vực sâu, xe khách của nhà xe Đức Chính nằm bẹp dúm sát mép sông Đăk Pô Kô. Cảnh tượng rất thương tâm.

Anh A Nĩa, Công an xã Đăk Pét, cho biết theo dự điều động của lãnh đạo xã Đăk Pét, anh có mặt tại hiện trường từ khoảng 4 giờ cùng ngày. Để cứu các nạn nhân, lực lượng công an xã, bộ đội, công an H.Đăk Glei, Công an tỉnh Kon Tum, đội ngũ y tế phải đi đường vòng hàng trăm mét mới tiếp cận được hiện trường. Trong khi đó, trời tối đen, mưa phùn lạnh buốt, nên rất khó khăn để đưa nạn nhân lên mặt đường cách đó chừng 30m.