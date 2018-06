Xe máy ghim chặt vào xe đầu kéo, một người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 11.6, trong lúc xe đầu kéo BS 89C - 067.87 kéo theo rơmóc BS 89R - 005.94 từ bên trong một công ty lưu thông ra QL1, đoạn thuộc P.Khánh Hậu, TP.Tân An (Long An) thì bất ngờ xe máy BS 63B8 - 049.34 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.HCM về miền Tây tông mạnh vào xe đầu kéo